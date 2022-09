Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 15 de setembro

Signo de Capricórnio hoje

Nesta quinta-feira (15), a Lua ficará fora de curso durante a maior parte do dia, o que exigirá de nós mais paciência e cuidado para nos comunicar e para lidar com os imprevistos que podem surgir. Como a Lua fica fora de curso a partir das 10 horas, é interessante começar a manhã fazendo uma lista de prioridades para o dia, de forma que possamos cumprir nossas tarefas da forma mais tranquila e ordenada possível. Por volta das 17:30, a Lua ingressa em Gêmeos, aliviando um pouco o estresse e nos deixando mais comunicativos. Por isso, se você precisa ter alguma conversa importante hoje, é importante deixar para dialogar no fim do dia, quando nossos pensamentos estarão mais claros, e estaremos mais dispostos a compreender as outras pessoas.Hoje você tende a ficar mais ansioso e talvez até mesmo confuso, o que não deve ser um motivo de preocupação excessiva. Uma postura agressiva pode ser despertada pela influência de Marte, mas apenas evidencia inseguranças com as quais você precisa lidar de forma consciente, para conseguir desenvolver sua autoconfiança.