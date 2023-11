Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 15 de novembro

Mercúrio segue mais livre do que nunca no signo de sagitário. E nesse momento você quer muito mais da vida, ou seja, alargar os caminhos e ir mais longe. E, nessa busca por um sentido, não esqueça que o que é verdadeiro não necessita de muitas palavras. Você não precisa explicar nada para ninguém. Hoje Mercúrio e Vênus estão no comando, facilitando os processos e tentando encontrar uma solução. Você vai se sentir renovado(a). Esse aspecto facilita as trocas, reuniões, acordos e negociações. Faça contatos, conheça gente nova, eleve seu pensamento. A deusa do amor promete trazer um pouco de harmonia para o seu feriado. Aproveite para se permitir alguns prazeres.

Capricórnio

Um insight brilhante pode chegar naquele momento de pausa. Ou talvez você receba um convite inesperado para uma conversa esclarecedora. Não deixe de expressar seus sentimentos. O momento está favorável para restaurar pontes. Sua habilidade em se comunicar de forma clara e compassiva estará em alta.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.