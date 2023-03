Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 15 de março

Signo de Capricórnio hoje

Os trânsitos do dia trazem uma energia muito intensa, potente e delicada, fazendo com que você se sinta chamado a entender seus sentimentos mais profundos. Além disso, a quadratura entre Marte e Netuno gera oscilações de humor e de sentimentos. É importante ser compreensivo consigo mesmo, entendendo que você não precisa estar bem todos os dias. Caso for preciso, permita-se pedir ajuda, buscando o acolhimento das pessoas amadas ou cuidado profissional. Aproveite a entrada da Lua em Capricórnio para realizar as tarefas da forma que devem ser feitas, criando estratégias práticas para cumprir o que for preciso.A entrada da Lua em seu signo hoje proporciona maior estabilidade emocional, aumentando seu senso de dever. Use essa energia para se concentrar em sua carreira e alcançar seus objetivos. Por outro lado, tenha cuidado com a vontade de controlar demais as coisas.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.