Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 15 de maio

Hoje a Lua está transitando pelo signo de Câncer, onde ingressou ontem após as 22h, o que pode ter despertado sonhos intensos, com forte carga emocional. De acordo com algumas vertentes da psicologia, o sonho é um mecanismo utilizado pela parte inconsciente da nossa mente para se expressar. Por isso, é interessante anotar aquilo que você se lembra (principalmente em se tratando dos sonhos que te afetam de forma mais profunda) para refletir sobre o que essas cenas podem significar para você, por mais estranhas que pareçam. Durante o dia, a Lua se encontra com Marte - planeta que rege nossos impulsos e instintos de defesa - o que representa um perigo, nos influencia a iniciar discussões, em especial no ambiente familiar, devido a opiniões divergentes e a resistência a aceitar conselhos e requisições dos pais. A sensibilidade que é amplificada pelo posicionamento da Lua em Câncer pode fazer com que levemos tudo para o lado pessoal, o que dificulta ainda mais a conciliação de conflitos. Por isso, a dica de hoje é evitar dialogar em momentos de estresse.

Signo de Capricórnio hoje

Falar dos seus sentimentos de forma aberta pode ser difícil para você, mas é importante fazer isso para que você não tenha atitudes impulsivas, por estar guardando vários sentimentos que acabam explodindo em algum momento. Isso pode não fazer sentido para a outra pessoa, que não faz ideia daquilo que estava te incomodando.



