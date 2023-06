Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 15 de junho

Signo de Capricórnio hoje

Agora que Vênus deixou a tensão com Plutão de lado, as coisas tendem a voltar naturalmente ao seu lugar nos relacionamentos. A dica para acelerar esse processo é celebrar a pessoa que está ao seu lado, falar sobre suas qualidades e o que gera admiração em você. Se está solteiro ou "enrolado", é momento de aproveitar Vênus em Leão para cuidar da autoestima e se embelezar, aumentando suas chances de conhecer alguém especial. A Lua está conjunta com Urano, o que desperta o desejo de ajudar o próximo, da maneira mais altruísta possível. Já uma quadratura entre Lua e Marte pode gerar atrito com familiares e cônjuges - cuidado ao falar sobre a vida financeira da casa.A falta de foco que te acompanha nesses dias é causada por um aspecto difícil entre Saturno, seu planeta regente, e Mercúrio, que rege a mente e a criatividade. Para aumentar tudo isso, Mercúrio está em Gêmeos, o que deixa tudo mais acelerado e sagaz, e Saturno navega lentamente pelas águas de Peixes, te levando a vivenciar sonhos e nostalgia. Aproveite para meditar, fazer viagens curtas ou pausas no meio do dia de trabalho para fazer algo totalmente inesperado.