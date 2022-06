Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 15 de junho

Signo de Capricórnio hoje

A Lua cheia em Sagitário nos ajuda a iniciar um período de mais otimismo, além de nos convidar a olhar para situações e sentimentos que estavam 'nebulosos' até agora. Apenas quando entendemos nossos próprios pensamentos podemos lidar com os problemas da vida social. Nesse momento, somos convidados a refletir sobre as nossas verdades, os valores que foram construídos e que servem como base para todas as decisões. Precisamos encontrar novos recursos para lidar com nossas emoções perante a essas situações desafiadoras que estão se desenvolvendo. É importante não ter medo de revisar seus valores, porque estamos (ou melhor, precisamos estar) em constante processo de evolução.Essa semana promete acontecimentos importantes, e é preciso ter flexibilidade e resiliência para aprender tudo o que puder com os desafios que está vivendo. Por mais que você fique irritado com a falta de estabilidade emocional, essas situações delicadas culminam em grandes lições, se você estiver disposto a percebê-las.