Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 15 de janeiro

Signo de Capricórnio hoje

Ontem a retrogradação de Mercúrio se iniciou, enquanto a Lua estava transitando por Gêmeos (um dos signos regidos por Mercúrio). Na Astrologia entende-se que quando este astro está retrogradando, a mente se torna inquieta e as coisas começam a se transformar, queiramos ou não. A nossa consciência se desperta de forma questionadora e passamos a sentir a necessidade de buscar respostas. Porém, toda essa movimentação mental nos deixa mais irritados e precisamos exercitar a paciência para não acabar tomando decisões precipitadas e para não permitir que as falhas na comunicação causem grandes desentendimentos. Além disso, hoje a Lua fica fora de curso até 13 horas, aumentando ainda mais a possibilidade de acontecerem confusões. É importante nos mantermos mais reservados no começo do dia, mas logo após esse horário a Lua ingressa em Câncer e desperta um clima mais sensível e familiar.A retrogradação de Mercúrio evidencia duas características que podem ser desafiadoras: o perfeccionismo e uma racionalidade exacerbada, as quais dificultam o desenvolvimento da sua sensibilidade. É preciso ter cuidado para não focar muito no trabalho e deixar de lado as outras áreas da sua vida, que são prejudicadas caso você não saiba dividir o seu tempo de forma saudável.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.