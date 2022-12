Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 15 de dezembro

Signo de Capricórnio hoje

Hoje Lua continua transitando por Virgem, formando aspectos positivos quanto ao movimento de ideias e à conclusão de tarefas que precisam ser realizadas. Contudo, é preciso se atentar à quadratura que está se formando entre a Lua e Marte na parte da manhã, que pode ampliar a sensação de urgência e de irritação, nos levando a tentar resolver tudo de forma acelerada e impulsiva. Outro aspecto que também pode ser muito sentido hoje é a quadratura que está se formando entre o Sol e Netuno, que traz uma tensão com o intuito de nos ajudar a expandir nosso ponto de vista sobre algumas situações que estamos vivendo. O ângulo de 90° que está se formando entre esses dois astros evidencia a necessidade de sair um pouco da 'caixinha' que a sociedade impõe, buscando seguir o caminho que verdadeiramente acreditamos, e não simplesmente aquele que supostamente ‘deveríamos’ seguir. Precisamos nos dedicar cada vez mais para construir uma vida que faça sentido.A Lua se encontra em Virgem, signo de terra, assim como Capricórnio. Essa influência traz uma maior estabilidade para sua vida profissional e amorosa. Uma dica é ter uma rotina mais equilibrada com momentos de foco e de descanso, para que consiga produzir da melhor forma possível no trabalho.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.