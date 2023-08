Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 15 de agosto

Temos um Céu em ebulição. E o melhor a fazer nesse momento é tentar manter a calma, pois você será desafiado a lidar com as tensões geradas pelo conflito entre Sol em Leão e Urano em Touro.

Urano sempre chega sem avisar e pode ser que você tenha que lidar com rupturas ou reviravoltas. Nem tudo está sob controle, o melhor a fazer nesse momento é abrir o coração para o novo.

Esse aspecto, Sol quadratura Urano, acontece hoje, mas a energia permanece até o dia 14 de setembro. Pode ser que você fique abalado no início, mas o que o Universo quer de você é que você rompa com padrões de comportamento ou situações que não facilitam o seu processo evolutivo.

Capricórnio

Capricorniano, aproveita para reavaliar investimentos e, principalmente, mergulhar mais fundo em questões íntimas e emocionais. Urano, o imprevisível, está formando uma quadratura com o Sol hoje, obrigando você a pensar duas vezes antes de gastar dinheiro. Algo me diz que você terá que lidar com impostos ou pode precisar levantar dinheiro para para investir nos estudos.

*Julianna Formiga é astróloga, professora e terapeuta de caminhos