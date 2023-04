Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 15 de abril

Signo de Capricórnio hoje

Com a Lua em Aquário, podemos esperar um dia de busca pelo conhecimento, inovação e progresso. Aproveite o sextil com Júpiter em Áries, que traz energia positiva e entusiasmo para alcançar seus objetivos. No entanto, tenha cuidado com atitudes impacientes ou rudes, pois o aspecto entre Vênus em Gêmeos e Saturno em Peixes ainda está presente, lembrando que as relações precisam de paciência e trabalho constante. A Lua fica fora de curso por boa parte do dia, pedindo um pouco mais de introspecção e ouvinte do que de ação. À noite, a Lua entra em Peixes, aumentando a sensibilidade e intuição. Aproveite para se conectar com sua espiritualidade e cuidar do seu lado emocional.Hoje a Lua em Aquário forma aspecto positivo com Júpiter em Áries, trazendo boas oportunidades de crescimento e reconhecimento. No entanto, a quadratura entre Vênus e Saturno pede atenção às relações pessoais e afetivas. É importante equilibrar as demandas do trabalho com o tempo dedicado às pessoas que você ama.