Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 15 de abril

Esta quinta-feira se inicia com o ingresso da Lua em Gêmeos, o que faz com que seja um dia agitado interna e externamente. Isso acontece porque a energia geminiana é marcada por muita ansiedade e criatividade, fazendo com que seja necessário trabalhar a serenidade para lidar com o fluxo de pensamentos que se intensifica nesse momento. Além disso, hoje Marte forma um trígono com Júpiter, que finaliza a composição do Grande Trígono Menor que está acontecendo entre esses dois astros e o Sol. Esse aspecto impulsiona o despertar do nosso senso moral, o que é muito importante dado o contexto político do Brasil, e podemos vivenciar movimentos sociais durante a semana, mesmo que aconteçam apenas na internet. Além disso, nossa vida profissional é favorecida pela conjuntura astrológica atual, caso tenhamos cautela para lidar com impulsos agressivos que podem surgir devido à influência de Marte.

Signo de Capricórnio hoje

Hoje você tende a ficar mais ansioso e talvez até mesmo confuso, o que não deve ser um motivo de preocupação excessiva. Uma postura agressiva pode ser despertada pela influência de Marte, mas apenas evidencia inseguranças com as quais você precisa lidar de forma consciente, para conseguir desenvolver sua autoconfiança.



