Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 14 de setembro

Hoje o dia é de renovação! Viva! A lua nova em Virgem traz a esperança de um novo ciclo. Momento de organizar seus sonhos e tirá-los do papel. Detalhe, planeje e organize a vida. Mas evite vibrar no controle, no excesso de críticas e na produtividade.

Chegou a hora de pegar todas as ideias, pensamentos e desejos, e trazê-los para o campo do pragmatismo. Botar tudo em ordem e em prática. Agora é a hora! Você tem todas as ferramentas necessárias para dar os passos que precisam ser dados.

Capricórnio

E se os seus sonhos pudessem se realizar agora, capricorniano(a)? Com a Lua Nova começando hoje, você vai querer explorar novos territórios — sejam eles físicos, mentais ou emocionais — você está mais forte do que nunca. E adivinha? O Universo está conspirando a seu favor. Com Urano trazendo uma dose extra de sorte, seus planos têm tudo para dar certo! Não deixe de pedir uma segunda opinião antes de mergulhar de cabeça.