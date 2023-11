Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 14 de novembro

Estamos iniciando um novo ciclo. Defina e concentre-se nas suas intenções. E por mais que você esteja confuso(a), suas intenções são as sementes que você planta. Acredite nas possibilidades e cultive o solo, pois diante de um cenário instável, pode ser que você precise de um pouco mais de tempo para se preparar para as mudanças da vida.

A Lua em sagitário busca novas paisagens, lugares e verdades. E no período da manhã, essa lua otimista chega pertinho de Mercúrio e você pode usufruir da sua mente fertilizada pela intuição. Aproveite para focar nos estudos, leituras e imaginar novos projetos.

A Lua também se conecta com Vênus e torna tudo mais agradável. Promova encontros, olhe no olho e compartilhe afetos. Quem sabe uma boa notícia não chegará para aquecer sua alma?

Capricórnio

Você sabe do que se arrepende, o que perdeu ou está prestes a perder. Mas não adianta ficar sonhando com o que poderia ter sido. Se você fez uma escolha errada, não se concentre no que perdeu, se abra para novas oportunidades