Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 14 de novembro

Signo de Capricórnio hoje

Hoje a Lua continua transitando por Peixes até 13 horas. Apesar das energias desse signo serem relacionadas à sensibilidade e até mesmo a uma postura mais passiva, a Lua fica fora de curso desde as 2:30 da madrugada. Por isso, é normal que tenhamos mais dificuldade em dialogar ou em cumprir alguma tarefa na parte da manhã, porque nos sentimos mais confusos e impacientes. Aproveite a preguiça de domingo para descansar um pouco mais, fazendo algo que seja relaxante e para você ou até mesmo dormindo até mais tarde. Após esse horário, a Lua ingressa em Áries e nos ajuda a sentir um pouco mais animados e confiantes para começar a semana. Porém, como Vênus em Capricórnio está formando uma quadratura com Quíron em Áries, estamos vivendo um momento transformador, relacionado à alguma ferida inconsciente que precisa ser curada.A Lua fora de curso no começo do dia pode fazer com que você se sinta muito impotente, porque as coisas tendem a sair do planejado com a influência desse fenômeno. Após ingressar em Áries, você tende a se sentir melhor, mas tende agir como se você fosse a única pessoa correta e que deve ser ouvida pelos outros.