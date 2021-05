Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 14 de maio

Hoje a Lua ficará fora de curso praticamente durante o dia inteiro, entre as 7h52 e 22h32. Isso significa que o dia será mais desafiador que de costume, porque quando a Lua não está aspectando com nenhum outro astro (o que é chamado de Lua ‘fora de curso’ por ser algo anormal para esse planeta), nos falta clareza mental para realizar mesmo as tarefas mais comuns do cotidiano, o que nos deixa irritados e impacientes. Além disso, também estamos mais propensos a imprevistos e, caso você tenha algum compromisso importante hoje, é indicado sair de casa com antecedência e conferir tudo pelo menos duas vezes. Após esse horário, a Lua ingressa em Câncer, nos deixando mais emotivos e sensíveis, principalmente devido à entrada de Júpiter em Peixes ontem, sendo que ambos os signos são regidos pelo elemento água, tendo efeito direto sobre a forma como lidamos com as nossas emoções. Por isso, é importante ter cuidado para não deixar que qualquer mal entendido te magoe de maneira profunda.

Signo de Capricórnio hoje

Hoje é um dia em que você se sente frustrado com a redução da sua produtividade. Nesses momentos, é importante lembrar que o seu corpo e a sua mente não funcionam como máquinas, então você não precisa se sentir culpado por ser imperfeito. Saiba aproveitar as situações desafiadoras como fonte de aprendizado.



