Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 14 de janeiro

É Lua Nova no signo de Peixes. O domingo pede que você navegue pela sua sensibilidade e crie as condições perfeitas, ou seja, cultive o solo onde seus sonhos vão se enraizar. As sementes precisam do ambiente certo para germinar. Aproveite o domingo e planeje. A Lua vai chegar pertinho de Saturno e não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Aproveite esse clima de volta às aulas, a sensação de que o ano começou de verdade e canalize sua energia para obter os melhores resultados. A Lua também vai conversar com Marte em Capricórnio e você vai ter muita disposição para resolver o que tiver para ser resolvido. Planeje sua semana, seu ano, sua vida. Entre em contato com contato com os valores da sua alma e conecte sua imaginação a seus desejos. Pegue um lápis e um papel e escreva o que te preenche? O que alimenta sua alma? O que te anima? E o que está pronto para ser criado nesse ciclo da sua vida? Mercúrio já está em Capricórnio e vai colocar ordem na bagunça para que você use suas habilidades para manter o foco e atingir os resultados esperados.

Signo de Capricórnio hoje

O momento pede que você torne-se consciente de si mesmo(a) e da sua própria vida. Tente enxergar a vida sob um ângulo diferente e reflita sobre suas ações, escolhas. A Lua em conjunção com saturno pede avaliações cautelosas antes de se lançar em alguma atividade. Coloca o pé que o universo está se encarregando de

colocar o chão embaixo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.