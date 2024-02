Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 14 de fevereiro

Hoje os seus sentidos estarão mais alertas, os poros super abertos e você com um novo olhar sobre as mesmas coisas. É a Lua que chegou no signo de Touro trazendo novas sementes. Você só precisa se despedir de alguns pertences, ou seja, romper com algumas situações. E eu te pergunto: O que nutre sua vida em tempos tão oscilantes? Marte vai encontrar Plutão. É a ação que transforma. É a TransformaAção. Mergulhe nos porões da sua alma, pode ser desconfortável, mas limpar essa sujeira será um grande alívio. Tente não se machucar, nem machucar ninguém, pois você não vai conseguir evitar ou fugir das modificações. E aquela parede que te impede de ver a realidade já foi rachada e por mais que você se sinta impotente diante dos acontecimentos, lembre-se que só você pode transformar e mudar a situação.

Signo de Capricórnio hoje

Muito cuidado com os gastos, capricorniano(a). Até o dia 15, a conjunção entre Marte e Plutão, chega com uma força avassaladora, especialmente na sua vida financeira. Não tome nenhuma decisão radical.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.