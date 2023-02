Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 14 de fevereiro

Signo de Capricórnio hoje

Hoje a Lua se encontra em Sagitário e forma aspectos muito bonitos com outros lados, o que combina com a comemoração de hoje, que é o dia mundial do amor. Esse é um momento muito inspirador e criativo, que toca seu coração e desperta muitos sonhos. Aproveite o lado mais alegre e extravagante de Sagitário para ressignificar sua jornada, seguindo em frente no processo de transformação e mudança de hábitos. Além disso, o trígono que se forma entre Lua e Júpiter ao longo favorece o planejamento de viagens e a busca por novos conhecimentos. Reflita sobre sua rotina, buscando identificar o que pode ser alterado para viver de uma forma mais leve.A Lua em Sagitário traz um lembrete para que pegue mais leve com a autocobrança, já que nem tudo se resume às suas obrigações e responsabilidades. Aproveite para se soltar mais, incluindo momentos de lazer em sua rotina.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.