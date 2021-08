Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 14 de agosto

Ontem a noite a Lua ingressou em Escorpião, o que pode ter causado insônia ou até mesmo gerado sonhos estranhos durante a noite. Em relação aos sonhos, é interessante saber que eles são uma forma que a parte inconsciente da nossa mente utiliza para se expressar. Por isso, mesmo que o conteúdo do seu sonho lhe pareça muito estranho, é interessante refletir sobre possíveis interpretações, relacionadas com os processos que você está vivendo em seu dia a dia. Esse momento astrológico tem nos levado a olhar para dentro de nós, buscar mais ferramentas de autoconhecimento e nos propor a viver com mais determinação e confiança em nossos sonhos. O simples fato de refletir sobre seus sonhos pode ser muito interessante para que você se conheça melhor, afinal, isso só é possível com muita reflexão. Outra dica interessante é dialogar consigo mesmo(a) ou até colocar tudo o que você está sentindo e pensando no papel. Quando organizamos as ideias, torna-se mais fácil chegar a uma conclusão.

Signo de Capricórnio hoje

É hora de escolher hábitos mais saudáveis, incluir mais prazer em sua rotina e não sair por aí correndo em busca de resultados a qualquer custo. Pense em como otimizar seu tempo e faça as mudanças que pretende fazer. Aproveite para estabelecer novos hábitos na rotina e dar novos passos na direção dos seus sonhos.



