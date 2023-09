Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 13 de setembro

A Lua amanhece no signo de Virgem, separando as emoções em compartimentos, analisando as situações e os pormenores da sua dinâmica psíquica e emocional. Hoje é o último dia da Lua minguante, antes da chegada da Lua Nova, e você precisa colocar ordem nos ambientes, se preparar para um novo ciclo, que vai exigir muito aperfeiçoamento.

Esta quarta-feira pode ser um dia transformador, pois o Céu está trabalhando fortemente para que você consiga alcançar seus objetivos. A Lua vai chegar pertinho de Mercúrio, isso quer dizer que a emoção e a razão caminham de mãos dadas. Você vai enxergar os detalhes de tudo que vem atrapalhando a funcionalidade da sua rotina.

Capricórnio

A empolgação pode levá-lo (a) a tomar decisões impulsivas, tanto na vida amorosa quanto nas finanças. Hoje é um dia perfeito para analisar seus apegos e enxergar as dificuldades que você tem com relação à intimidade e a entrega. A partir de amanhã a sorte está lançada para você, mas precisa liberar alguns bloqueios. Confia e se entrega!

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.