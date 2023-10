Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 13 de outubro

Hoje é sexta-feira 13, mas não vejo nada de agouro ou azar. Eu vejo um Céu gentil, que observa, pondera e concilia. É a Lua que segue no signo de Libra indo de encontro ao Sol. Amanhã é dia de eclipse, a Lua alinha-se entre o Sol e a Terra. Enquanto isso, o céu arruma a casa e possibilita os encontros. O encontro com você mesmo e com os outros.

Entre altos e baixos, considere, pois muito se cria nas interações. Não é só sobre o Sim e o Não. Não é só sobre o Eu e o Tu. É sobre o que transforma em você e no outro.

Eu só sei que ninguém está na sua vida por acaso, existe um impasse e uma decisão a ser tomada. Avalie pesos e medidas.

Marte, o Planeta guerreiro, e Saturno, o Senhor do tempo, criam uma poderosa aliança. E hoje pode ser um dia bem estratégico. Você já possui todas as informações. E agora basta lutar pelo que deseja e pegar na mão de quem te cativou. Teu sexto sentido está aguçado, teus sonhos vão te contar o que você precisa saber. Sonha e depois acorda para teus acordos.

Capricórnio

Com o alinhamento positivo de Marte e Saturno, seus esforços coletivos começam a dar frutos. Aquele desafio que parecia insuperável é enfrentado com a ajuda de conexões valiosas. Olhe para o lado. Esse é o momento de celebrar pequenas vitórias e reconhecer a força do coletivo. Ligue o som e cante alto: “Você não sabe o quanto eu caminhei. Pra chegar até aqui. Percorri milhas e milhas antes de dormir. Eu nem cochilei. Os mais belos montes escalei…” (A estrada, Cidade Negra)

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.