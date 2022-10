Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 13 de outubro

Hoje a Lua ingressa em Gêmeos, o que ajuda a aflorar a nossa criatividade e dinamismo mental, para cumprir as tarefas diárias sem tanto desânimo. Porém, para as pessoas que são naturalmente ansiosos ou distraídas, as energias geminianas podem representar uma diminuição na produtividade, porque a agilidade dos pensamentos faz com que não seja tão fácil organizá-los para sair do âmbito mental e transformar as ideias em ação. Além disso, o orgulho pode atrapalhar a comunicação, fazendo com que fiquemos irredutíveis em relação aos nossos desejos e opiniões pessoais. Como Marte em Gêmeos também está em Gêmeos, tendemos a tomar decisões de forma abrupta, sem pensar nas pessoas que serão afetadas.

SIGNO DE CAPRICÓRNIO HOJE

A presença da Lua em Gêmeos tende a deixar os nativos de Capricórnio agitados, apesar de a criatividade e a disposição desse signo serem positivas para a sua vida profissional. A grande dificuldade está no controle dos seus impulsos, porque seus sentimentos são aflorados pela quadratura entre a Lua e Netuno, e você pode agir de forma imatura.

