Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 13 de novembro

Signo de Capricórnio hoje

Hoje a Lua continua transitando por Peixes e forma um sextil com Plutão em Capricórnio. Esse aspecto é considerado harmônico, como se promovesse uma abertura de caminhos. Porém, a intensidade emocional despertada pelo posicionamento do Sol e da Lua em signos de água pode nos levar a reagir de forma exagerada sobre as transformações que são impulsionadas pela influência de Plutão. Muitos sentimentos e pensamento que estavam escondidos tendem a vir à tona nesse momento e é preciso ter cuidado para não acabar trazendo de volta assuntos do passado como argumento para discussões. Saber perdoar e desapegar é um dos ensinamentos mais importantes que podem acontecer durante a temporada escorpiana. Mas, para isso, é preciso estar disposto a acolher seus sentimentos.O posicionamento lunar hoje se configura como um convite para sonhar e planejar mais. Seja uma viagem, mudanças de residência ou renovação em qualquer outra área, qualquer tipo de transformação será benéfica. No primeiro momento, pode parecer que esses passos sejam pequenos, mas serão de grande valia para o futuro.