Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 13 de março

Signo de Capricórnio hoje

As energias piscianas não devem ser aproveitadas apenas para sonhar mais e para dar ouvidos à criatividade e à intuição, mas também para direcionar essas inspirações para, de fato, gerar transformações em nossas vidas. Aproveite esse momento para pensar no que realmente te inspira na vida e se entregar a isso, buscando ter mais assertividade para perseguir seus anseios. Além disso, Vênus e Marte em Aquário estão nos direcionando a perceber aqui que precisa de mais atenção em nossas vidas. Tente não ficar racionalizando demais e pensando nos piores cenários. Quando tentamos controlar tudo para que seja perfeito, acabamos nos frustrando. Escute a si mesmo com carinho para compreender seus questionamentos internos e, assim, possa tomar atitudes assertivas em relação ao que você deseja conquistar.Os nativos de Capricórnio são regidos por Saturno, que está formando um ângulo de 180 graus com a Lua. Esse aspecto tenso pode fazer com que você reaja de forma exagerada quando contrariado, mesmo em se tratando de assuntos triviais. Tenha cuidado para não falar algo que vai se arrepender depois.