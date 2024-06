Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 13 de junho

São muitos desafios e sua força está sendo testada. A Lua está no signo de Virgem. Olha para tua desordem. Hoje pode ser aquele dia que você vai ter que lidar com enganos, procrastinação e autosabotagem. A Lua vai se opor a Saturno, cuidado com os excessos. Pode ser que hoje você se conscientize dos hábitos que precisam ser eliminados. E só você pode fazer isso por você. Só você pode se ajudar e mais ninguém. O momento pede ação, mas não é uma ação acelerada. É sobre agir para criar raízes verdadeiras. O que você pode fazer de diferente hoje para obter resultados melhores?

Signo de Capricórnio hoje

Você está entrando num período de revisão, capricorniano(a). Arrume a bagunça. Chega de esconder sentimentos ou situações mal resolvidos. As novas conquistas só vão vir depois dessa organização interna e externa.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.