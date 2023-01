Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 13 de janeiro

Signo de Capricórnio hoje

A Lua entrou em Libra durante a última noite, evidenciando a necessidade de se relacionar e estar em contato com outras pessoas. Essa energia, em conjunto com o movimento direto de Marte em Gêmeos, signo da comunicação, pode deixar seu diálogo mais fluido e cativante. Aproveite a influência libriana, que diz muito de relação, trocas e parceria, para estar com as pessoas próximas a você, tendo momentos mais leves durante essa sexta e buscando estar em harmonia com seus ideais. Apesar de Libra ser um signo muito romântico, a noite hoje terá aspectos mais desafiadores, já que a Lua forma uma quadratura com Mercúrio Retrógrado e uma oposição com Quíron em Áries. Será preciso ter paciência com as falhas de comunicação que podem acontecer.A entrada da Lua em Libra traz um lembrete para não estar sempre 'ligado no 220'. Você, capricorniano, pode estar deixando algumas necessidades pessoais de lado, focando apenas nas suas obrigações. É importante estar mais atento às pequenas coisas que te motivam e te deixam mais leve.