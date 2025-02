Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 13 de fevereiro

Hoje, quinta-feira, dia 13, é um dia de intensa movimentação e informações, com muitos afazeres que podem deixar você inquieto. Com a Lua transitando por Virgem, sua autocrítica se intensifica, fazendo com que você se sinta, por vezes, incapaz ou inseguro sobre estar à altura dos desafios, mesmo sabendo que o trabalho precisa ser concluído em seu tempo. Além disso, o aspecto desafiador entre a Lua e Júpiter pode levar a um esforço enorme, onde, apesar de realizar muitas tarefas, os resultados finais parecem sempre um passo atrás, o que pode encerrar o dia deixando você bem cansado. Nesse cenário, o melhor a fazer é não se prender aos detalhes, permitindo que as coisas fluam e reconhecendo que nem tudo precisa ser perfeito para ser válido.

Signo de Capricórnio hoje

Sua disciplina e comprometimento serão fundamentais para lidar com a pressão dos detalhes e a autocrítica acentuada pela Lua em Virgem. Embora a busca pela perfeição seja uma característica natural, permita-se flexibilidade para ajustar seu ritmo conforme as demandas do dia. Organize suas prioridades de forma prática e lembre-se de que a persistência, aliada a uma mente aberta, é o caminho para o sucesso sem exaustão.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.