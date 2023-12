Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 13 de dezembro

Mercúrio inicia sua retrogradação no signo de Capricórnio. Chegou a hora de rever os aprendizados de 2023. Você está tendo a oportunidade de ampliar sua visão e o universo está mostrando o caminho, onde novos horizontes podem ser conquistados, mas você precisa fazer alguns ajustes. Vale a pena revisar acordos, ajustar contratos e negociar questões importantes. Chegou a hora de recuperar as memórias dos últimos 12 meses e fazer um balanço. O que mudou de lá pra cá? Que situação se repetiu? O que pesou? Tente rever os erros e os aprendizados. Não se apresse, planeje e revise seus planos.

Signo de Capricórnio hoje

A partir do dia 13/12 e até 02/02, é aconselhável ponderar duas ou três vezes antes de iniciar algo novo. Aproveite o final do ano para descansar e refletir sobre a vida junto com Mercúrio. Este período não é propício para iniciar novos empreendimentos, pois o que for iniciado tende a não ter continuidade.



Com a tensão entre o Sol e Netuno no dia 17, é crucial estar especialmente atenta durante a assinatura de contratos e oficialização de compromissos importantes. Esteja ciente dos detalhes e das possíveis nuances, garantindo que suas decisões estejam fundamentadas e evitando possíveis complicações no futuro.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.