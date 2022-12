Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 13 de dezembro

Signo de Capricórnio hoje

A Lua em Leão pode fazer com que seja mais desafiador tomar decisões conscientes, de maneira assertiva e alinhada à sua essência, porque ficamos mais impacientes. Aproveite o período da manhã para resolver suas pendências, já que a Lua ficará fora de curso às 13 horas. O aspecto que o Sol está formando com Saturno hoje enfatiza essa energia de empoderamento, para conquistar tudo que você realmente merece. É um ótimo momento para se conectar com novas pessoas, trabalhos e atividades. No período da tarde será preciso desacelerar um pouco, já que a Lua ficará fora de curso até a manhã de quarta-feira (14/12). A dica é adiantar suas obrigações durante a manhã, para depois fazer atividades mais leves e ter momentos de descanso e autocuidado.A Lua em Leão potencializa seu lado mais confiante, aumentando seu poder pessoal. Esse aspecto é um ótimo aliado para o trabalho, por evidenciar sua capacidade de negociação. Contudo, não se esqueça de que nem tudo é trabalho. É importante ter uma rotina saudável e equilibrada, com momentos de descanso e lazer.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.