Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 13 de agosto

Hoje, exatamente às 8:15, Vênus chega no coração do Sol. E esse é o momento mais importante do planeta Vênus em 2023.

Essa conexão entre o Sol - símbolo da identidade - e Vênus - símbolo do desejo, vai aquecer os afetos, os prazeres, as finanças, o desejo sexual, os valores, as relações interpessoais, as parcerias, o senso estético, beleza, bem-estar, poder de atração, os negócios, a vida social…

Esse é um momento de conquista, mas alguns nós ainda precisamos ser desatados, já que a Vênus está em Leão, retrógrada no meio da selva.

E essa retrogradação vai te ajudar a perceber algumas situações que você não consegue mais sustentar, fingir ou seguir com a autoconfiança fragilizada.

A vênus em leão quer ser respeitada e valorizada. E hoje é um dia perfeito para enxergar seus valores e suas vontades. Aproveite esse portal dourado e se afirme com dignidade e não com arrogância.

Agora vamos ver qual a “selva” da sua vida que você precisa se impor de forma feroz e corajosa?

Capricórnio

O que você deseja transformar nos próximos nove meses? Quando a vênus chegar no coração do Sol, você vai ter mais consciência das suas inseguranças e dos seus medos. Essa será uma excelente oportunidade para se harmonizar com seus desejos e restrições emocionais. Não tenha medo da intimidade. Transforme suas inibições afetivas e sexuais em força para começar de novo.

*Julianna Formiga é astróloga, professora e terapeuta de caminhos