Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 13 de agosto

Desde ontem a Lua está transitando por Libra, configurando um momento em que ficamos mais sensíveis e podemos aproveitar para nos conectar com as pessoas que nos relacionamos de forma mais verdadeira. A presença do astro que rege nossas emoções no signo de Libra nos leva a ficar mais atentos com nossos relacionamentos, por isso, é interessante aproveitar para ter diálogos pacíficos sobre os assuntos que estão te incomodando. Esse pode ser um dia muito romântico, apenas depende das suas escolhas. Por isso, caso essa seja a sua intenção, fazer um jantar ou planejar algo diferente com a pessoa amada pode ser uma ótima forma de finalizar o dia. Isso não se encaixa apenas para o romance, mas compartilhar esses momentos de lazer e cuidado com as pessoas que você convive é algo que beneficia o relacionamento. Além disso, esse posicionamento lunar também te convida a questionar sobre como você poderia fortalecer o seu amor próprio. A relação com o outro é reflexo do seu relacionamento consigo mesmo(a).

Signo de Capricórnio hoje

Lembre-se que descobrir o que você não quer é tão importante quanto compreender o que você almeja. Por isso, não deixe que o medo de errar te impeça de seguir caminhos que fazem parte dos seus sonhos. Mesmo que os resultados não sejam os esperados e que não era exatamente isso que você queria, ainda é possível escolher outro caminho.



