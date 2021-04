Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 13 de abril

Hoje o Sol forma um sextil com Júpiter, que influencia positivamente a nossa saúde durante essa semana, configurando mais vitalidade. Porém, o outro sextil que está acontecendo entre o Sol e Marte desde ontem (12) pode fazer com que fiquemos agressivos, movidos por um descontrole emocional que se caracteriza por um alto fluxo de pensamentos. Sabendo disso, é importante ter cautela para escolher as palavras que você vai utilizar para se expressar, visando não magoar alguém com quem você convive. Outro aspecto desafiador que está se formando nesse momento é uma quadratura entre a Lua e Saturno, que pode fazer com que você tenha uma visão pessimista sobre os problemas que está vivendo. É necessário ter consciência de que essas ideias negativas se tornam um empecilho para sua capacidade de vislumbrar soluções, te levando a duvidar do seu potencial. Deixe a cobrança de lado e comece a fazer o que lhe parece mais fácil, para que as coisas se encaixem aos poucos.

Signo de Capricórnio hoje

O posicionamento do Sol direciona um pensamento mais independente e decidido, o que te ajuda a desenvolver a sua autoconfiança, mas pode ser um problema caso você precise trabalhar em equipe ou lidar com muitos imprevistos. Em vez de ficar irritado, procure respirar fundo e compreender que não podemos controlar tudo.



