Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 12 de novembro

É Lua Nova em Escorpião, a lua está em queda. E até o dia 11 de dezembro você vai ter que expurgar alguns venenos, atravessar os medos e aliviar o que pesa e o que dói. Depois de um mês inteirinho sob o impasse libriano, você buscou acordos, tentou harmonizar as diferenças e equilibrar o que tirou sua vida do eixo, mas agora vai ter que decidir. Sim, será desconfortável. Mas apesar dos medos, dos escuros e da lama escorpiônica, existe o poço do renascimento. Libera e se liberta.

E isso vale para relacionamentos tóxicos, ritmos frenéticos e adoecedores de trabalho, para a rotina esgotante que não abre brechas para o relaxamento, para aquele chefe abusivo que fere a sua integridade psíquica e degrada o clima de trabalho. Chega de dogmas vazios, lugares e pessoas que não lhe preenchem mais.Nos próximos 28 dias você será cobrado(a). Nesse cenário temos a presença de Marte e Urano, eles vão agitar essa lunação, tornando os dias mais intensos, marcados por surpresas e revelações.

Salve o seu horóscopo de hoje, pois essa previsão vale até o dia 11 de dezembro.

Capricórnio

Com a chegada da Lua Nova em Escorpião, algumas relações importantes para você podem passar por um teste de fogo. Você pode descobrir que um amigo próximo ou pessoa que faz parte de um grupo que frequenta tem críticas ou comentários que vão pegá-lo de surpresa. Também pode ser que você esteja contando com uma pessoa que vai te deixar na mão. Fique atento aos imprevistos e mudanças de planos. É bem provável que você seja obrigada a tomar uma série de medidas no improviso, ou então, deixar de fazer algo por falta de apoio.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.