Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 12 de maio

Signo de Capricórnio hoje

Hoje a Lua em Aquário entra em sua fase Minguante, trazendo um pouco mais de clareza para seus questionamentos e indecisões. Esta fase lunar marca um momento para ter mais calma e se libertar de algumas questões que vem pesando sua energia, estabelecendo prioridades e administrando melhor o seu tempo. Com a Lua em Aquário, aproveite seu lado mais autêntico e criativo para se posicionar de uma forma diferente diante dos dilemas. Além disso, tenha cuidado com a tendência de tratar tudo de forma muito superficial, sem dar atenção aos seus sentimentos e desejos. Na parte da noite, lembre-se de separar um tempo para si mesmo e para seus amigos.A quadratura entre a Lua e Urano pode acabar criando um conflito entre a busca por segurança emocional e a vontade de se libertar das limitações. É importante encontrar maneiras de equilibrar a estabilidade emocional, buscando por crescimento e transformação.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.