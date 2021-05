Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 12 de maio

Hoje pela manhã a Lua ingressa em Gêmeos, nos deixando mais animados e comunicativos, mas simultaneamente ansiosos e inquietos, devido ao alto fluxo de pensamentos e sentimentos que nos acomete, quando as energias geminianas estão influenciando o domínio da Lua. Uma dica importante para hoje é ter muito cuidado para não iniciar várias atividades diferentes e não terminar nenhuma delas, o que acaba gerando frustração e atrasando os prazos no trabalho. Além disso, Mercúrio está formando um trígono com Saturno, que evidencia a nossa capacidade intelectual e nos auxilia a trabalhar com mais coerência e responsabilidade, mas também chama atenção para a importância da rotina e do planejamento, para ser possível manter suas responsabilidades em dia. O Sol está fazendo um sextil com Netuno, o que nos ajuda a equilibrar a cobrança que é despertada pela influência de Saturno, nos deixando mais sensíveis para perceber os pequenos momentos do dia a dia que são verdadeiramente importantes, como dividir uma refeição com as pessoas que amamos.

Signo de Capricórnio hoje

Os capricornianos são regidos por Saturno, que está formando um sextil com Marte. Apesar de conseguir ser mais produtivo e focado quando influenciado por esse aspecto, você deve ter cuidado para não se comportar de forma explosiva quando algo sair do seu controle ou alguém agir de forma diferente das suas expectativas.



