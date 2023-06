Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 12 de junho

Signo de Capricórnio hoje

Dia dos Namorados chega com trígono entre Vênus e a Lua, já em sua fase minguante. Como a Lua está em Áries e Vênus em Leão, é possível que as relações sejam apimentadas, aproveitando também a conjunção entre Marte e Lillith, que fala sobre desejo e vigor sexual. Um outro ponto que é favorável é o entendimento mútuo, a possibilidade de reestabelecer a conexão do casal que foi perdida, seja por causa de ciúmes ou de algum deslize - o minguar da Lua diminui o peso dos problemas. A Casa 2 em Câncer nos faz valorizar as relações de longa data, com seu companheirismo e estabilidade, enquanto a Casa 7 em Sagitário abre o coração dos solteiros para novas possibilidades e aventuras. Se possível, tente fazer algo inusitado e divertido com seu amor para celebrar a data.É, Plutão voltou ao seu signo, onde esteve pelos últimos 15 anos. A parte boa é que isso vai durar por apenas 7 meses, quando esse planeta segue seu rumo para Aquário para ficar por lá cerca de 20 anos. Plutão é aquele que rege os grandes medos da humanidade, fala de morte e renascimento e nos ensina a lidar com as crises que a vida nos impõe. Saturno e Júpiter formam um sextil, o que traz otimismo, esperança e boa sorte - apegue-se a elas para lidar com o peso de Plutão.