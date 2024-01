Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 12 de janeiro

A Sexta-feira chega com um toque de sorte e otimismo. A Lua nova no signo de Aquário quer se reinventar, fazer diferente. Experimente o que é novo, vá a lugares desconhecidos, mude seus móveis de lugar, pesquise gêneros musicais que nunca ouviu, leia sobre um assunto que lhe é totalmente desconhecido e pare antes de entrar num impasse. Lua e Júpiter passam por um momento de tensão e o melhor a fazer é não entrar em discussões, disputas e discórdias. Puxe o freio, pense no outro e coopere. Marte em Capricórnio faz uma aliança com Júpiter em Touro e por mais que você se sinta desafiado(a) ou se aborreça com a opinião dos outros, aproveite a sua força de vontade e foque nas suas metas, pois Júpiter vai te encorajar e te ajudar a encarar as novas experiências.

Signo de Capricórnio hoje

Marte e Júpiter numa sintonia perfeita te convidam a abraçar novas experiências. Que tal aproveitar a sexta-feira e planejar uma noite especial com alguém? Iniciar um projeto, se matricular numa aula de música ou pintura ou até se jogar em um novo esporte, tudo isso vai te fazer muito bem. Aproveite que você tem um ímã e pode atrair tudo que é bom.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.