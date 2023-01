Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 12 de janeiro

Signo de Capricórnio hoje

Hoje a Lua fica em Virgem ao longo de todo o dia, ficando fora de curso somente às 20 horas. Durante a manhã, ela forma uma oposição a Netuno em Peixes, sendo necessário ter mais calma e paciência. Aproveite esse momento para se organizar e refletir sobre os sentimentos que você está evitando. Além disso, hoje chega ao fim a retrogradação de Marte em Gêmeos, trazendo uma sensação de maior vitalidade e motivação, que estão muito ligados à força de ação proporcionada por Marte. Essa energia vai dar mais coragem e disposição para ir atrás dos seus sonhos e enfrentar suas lutas pessoais. Apesar disso, tome cuidado com os excessos e com a desatenção.A volta do movimento direto de Marte em Gêmeos, signo da comunicação, traz benefícios para os capricornianos, já que sua forma de dialogar se torna mais fluida. Esse movimento, em conjunto com a organização e disciplina característico do seu signo, promete grandes resultados no campo profissional.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.