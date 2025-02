Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 12 de fevereiro

A Lua Cheia em Leão chega com uma energia poderosa de reviravoltas e surpresas, trazendo à tona a necessidade de deixar para trás tudo aquilo que já não ressoa mais com você. Este é um momento de libertação, no qual algo pode se romper ou se encerrar para dar espaço a novas oportunidades. Com Urano entrando em cena, as mudanças pendentes tendem a se consolidar, abrindo caminho para mais independência e originalidade.



Os próximos 15 dias serão um período de culminação, pois tudo o que foi iniciado na Lua Nova, no final de janeiro, agora tende a dar frutos ou demandar revisão. Fevereiro pede movimento e coragem para seguir adiante com o que faz sentido para a sua verdade pessoal. É hora de reconhecer que o seu brilho individual reflete e inspira o coletivo à sua volta.



Por outro lado, a oposição entre Mercúrio e o Sol em Aquário à Lua Cheia em Leão pode trazer instabilidades, como panes elétricas, acidentes ou problemas de comunicação. Notícias impactantes podem mexer com suas estruturas e provocar transformações rápidas. Embora essas situações possam trazer desconforto, lembre-se de que a Lua Cheia em Leão expande e amplifica tudo, inclusive as oportunidades de crescimento.



Leão ensina sobre autenticidade, poder pessoal e coragem para mostrar quem se é de verdade. Por outro lado, a energia de Aquário lembra que somos parte de um todo e precisamos considerar o impacto de nossas ações na sociedade. Encontrar o equilíbrio entre se destacar e contribuir com os demais é fundamental para navegar neste momento de intensas mudanças.



Imagina que o palco é seu, mas você está contando a história de outra pessoa. Uma história que não te pertence. Se você não sente verdade naquilo e não sente paixão, como vai convencer o público?



Este questionamento sugere que você revise o que está fazendo apenas por obrigação ou para agradar aos outros, sem autenticidade. A Lua Cheia pede verdade e alinhamento com aquilo que faz o seu coração vibrar. Somente assim será possível expressar a sua luz de modo genuíno, impactando positivamente as pessoas ao redor.

Signo de Capricórnio hoje

Para você, Capricórnio, a força leonina incide sobre a área de transformações profundas, compartilhamentos e questões emocionais mais densas. É hora de encarar medos ou inseguranças com coragem, deixando para trás o que não serve mais. Reavalie parcerias financeiras, heranças ou recursos compartilhados. Se algo precisa mudar nessa área, siga com determinação, pois a renovação será benéfica.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.