Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 12 de dezembro

O trânsito dos astros hoje desperta energias positivas para começar essa semana com o pé direito. Com a influência da Lua em Leão hoje, esse é um ótimo momento para comunicação no geral, para acolher novos insights e para compartilhar conhecimento. Além disso, a Lua em Leão formará um trígono e um sextil ao longo do dia. Esses são aspectos facilitadores e harmoniosos, que fazem com que hoje seja um bom dia para se movimentar, ter conversas mais sérias e fazer escolhas que são importantes para você. Coloque a sua energia no que você pode fazer de bom na sua caminhada, esteja disposto a se movimentar e a se arriscar no que sente que precisa ser feito. Porém, principalmente em se tratando de decisões importantes e assuntos delicados, será preciso ter cuidado com a impulsividade.

Capricórnio

A presença da Lua em Leão proporciona uma animação para começar a semana. É um ótimo momento para colocar as pendências em dia, e encontrar sua força e criatividade através das trocas com as pessoas que você confia. Além disso, é preciso se atentar a passagem de Vênus e Mercúrio pelo seu signo, para não criar a falsa ilusão de que você precisa ser constantemente produtivo.