Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 12 de agosto

A lua segue tranquila e silenciosa no signo de Câncer. E assim como um caranguejo, andando de lado e devagar, pode ser que você sinta o dia mais arrastado, o passo mais lento e um desejo imenso de criar um ambiente acolhedor. O dia pede pausas, o melhor a fazer é ir para dentro, ficar em casa ou na concha.

O céu amanheceu aquoso. As águas estão calmas, mas as águas calmas são as mais profundas, perto da água-mãe. E nesse balé aquático celeste, o fluxo das águas cancerianas (do riacho), encontra as águas oceânicas de Peixes, facilitando a dissolução das dores e limpeza da alma. O sábado pede organização interna.

Não se prenda as mágoas, se conecte com a sua própria história. Você escolhe submissão ou independência?

Capricórnio

Abra o seu coração. Chegou a hora de acreditar no que você não pode ver, tocar e medir. A vida melhora e os caminhos se abrem quando você sai do julgamento e começa a experenciar o divino. Os padrões rígidos da infância estão presentes hoje. E você acabou ficando preso ao que é bom e mau. Toda verdade que você entrega, você recebe de volta.

*Julianna Formiga é astróloga, professora e terapeuta de caminhos