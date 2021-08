Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 12 de agosto

Ontem à tarde a Lua ingressou em Libra, após ter transitado por Virgem, o que causou um sentimento de cobrança em relação às coisas que você precisa realizar. A entrada da Lua em Libra nos ajuda a encarar nossos compromissos com mais harmonia e serenidade, sem que seja tão pesado cumpri-los. Além disso, a entrada de Mercúrio em Virgem que aconteceu ontem a noite e que sentiremos de forma nítida até dia 30 de agosto. Como Mercúrio rege Virgem, ele está em domicílio durante as próximas semanas, o que é benéfico para o desenvolvimento de ideias, para as trocas, comunicação, análise e planejamento. Aproveite esse momento para refletir sobre os desafios que você está vivendo de forma mais criteriosa e realista. Porém, é preciso ter cuidado para que os pensamentos não girem em torno de cobranças, porque a capacidade analítica de Virgem pode nos levar a colocar defeito em nós mesmo constantemente.

Signo de Capricórnio hoje

O perigo do posicionamento de Mercúrio em Virgem, principalmente para os signos de terra (Touro, Capricórnio e Virgem) é que a sua capacidade análitica fica aguçada e, consequentemente, você tende a se expressar de forma muito crítica, sem muita consideração com os sentimentos da pessoa que vai ouvir. Lembre-se que manter o profissionalismo e ser frio(a) são coisas diferentes.



