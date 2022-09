Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 11 de setembro

Neste domingo (11), a Lua ingressa em Áries no início da madrugada, nos deixando mais acelerados. As energias arianas são bem diferentes da sensibilidade e introspecção, que estão sendo evidenciadas pela influência da Lua cheia que aconteceu em Peixes ontem.

É como se estivéssemos voltados para nós mesmos, para perceber as transformações e as ações que precisamos tomar agora, com a coragem e a força de Áries. Caso algum sentimento ou acontecimento tenha te abalado nos últimos dias, esse é o momento adequado para retomar suas energias, lembrando que apenas você mesmo pode alterar a sua realidade - mas sem tomar o pé pelas mãos, querendo resolver tudo de uma vez só. Aproveite para dar início a algo simples, mas que você quer que dê muito certo, como um hábito saudável.

Signo de Capricórnio hoje



Para lidar de forma assertiva com a forte influência ariana de hoje, é preciso encontrar formas de direcionar toda essa energia, como praticar algum esporte ou arrumar algo em casa que você estava postergando. Não foque demais nas pequenas discussões que podem acontecer ao longo do dia, nem tudo precisa ser levado tão a serio.



