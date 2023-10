Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 11 de outubro

A lua segue minguante no signo de Virgem. E parece que tudo está funcionando de forma impecável. Tudo está no seu lugar, menos você. É preciso reiniciar, dissecar, observar, lapidar as emoções. Organize seus armários, sua cabeça, investigue o que você sente.

O que drena seu foco e sua energia? O que você liberaria para começar de novo? Alguns indícios que é hora de verificar e recalibrar seus limites envolvem você se sentir sobrecarregado(a), ressentido(a), bravo(a), irritável com pouca coisa ou até mesmo desmotivado(a).

A lua e Júpiter unem forças e trabalham para que você obtenha êxito. Não podemos esquecer que a lua em virgem é precisa e analítica. Ela está analisando cirurgicamente o alvo para que a flecha do arqueiro seja certeira. Estabeleça metas e trace objetivos.

Uma boa dose de otimismo cai bem. No final da manhã e no início da tarde você pode se sentir mais confiante. Está super favorável para estudos, conhecimento e assuntos ligados à justiça.

Capricórnio

Você pode estar sobrecarregado(a) de pensamentos e escolhas e não sabe para onde ir. Mas o Universo te convida a fazer algumas escolhas e agir para que seus potenciais se manifestem. Chegou a hora de dar forma às suas ideias e fazer acontecer.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.