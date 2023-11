Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 11 de novembro

O sábado pode ser intenso e trazer algumas tensões. Temos um embate entre dois planetas frenéticos e explosivos. Marte, o planeta guerreiro, se opõe a Urano, um planeta que age como um raio, ou seja, súbito, surpreendente e inesperado. E nessa oposição, a impulsividade toma de conta e a ansiedade baterá a sua porta. Eu te aconselho optar pela ponderação. Por mais que você queira explodir, não entre na rota de colisão com outras pessoas, pois as reações, suas e delas, serão imprevisíveis e ninguém apagará esse incêndio depois. Os desgastes físicos serão quase inevitáveis, por isso será fundamental que os limites sejam respeitados e as tensões abrandadas.

Capricórnio

Marte em oposição com Urano vai trazer desafios que você não pediu e nem imaginou. Pode ser que um encontro casual com amigos se transforme em um embate de opiniões ou então, aquela saidinha que você achava que ia ser super tranquila, traga muitas tensões e imprevistos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.