Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 11 de novembro

Nesta quinta-feira (11), a Lua entra na fase Crescente em Aquário. Essa nova fase do ciclo lunar nos leva a refletir sobre o que deve ser expandido e o que pode não estar funcionando de forma tão produtiva quanto era esperado. Os questionamentos despertados por essa lunação nos ajudam a abrir os olhos para temas que podem ser transformados com o eclipse que acontece na próxima semana. A Lua crescente marca o momento em que estamos preparando o terreno, retirando as ervas daninhas e arando o solo para depositar as sementes. Para que possamos ver o resultado dos nossos esforços, é preciso passar por todas as etapas. Além disso, o aspecto desarmônico que está se formando entre Marte em Escorpião e Saturno em Aquário pode nos levar a encarar a realidade de forma nua e crua, percebendo que precisamos agir com base nos fatos e na realidade prática. Muitas vezes, não enxergamos claramente o que está ao nosso redor porque estamos buscando ver aquilo que gostaríamos que fosse real.

Signo de Capricórnio hoje

Esteja preparado para abrir mão do controle nos próximos dias. Você precisará rever conceitos importantes. É necessário dedicar tempo para si mesmo, direcionando a sua atenção ao processo de autoconhecimento, para que você acesse a sua sabedoria interna e encare os desafios de uma forma mais otimista.



