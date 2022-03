Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 11 de março

Signo de Capricórnio hoje

Essa sexta-feira se inicia com a Lua fora de curso durante as primeiras horas da madrugada. Por esse motivo, é normal sentir dificuldade para dormir, ter sonhos estranhos, acordar sentindo como se não houvesse descansado ou ficar de mal humor no começo do dia. Após 4:30, aproximadamente, a Lua ingressa em Câncer e nos ajuda a acalmar os ânimos e a ter mais disposição para nos relacionar. Esse signo é considerado como o mais romântico (e até meloso, em alguns casos) do zodíaco. Sendo assim, podemos aproveitar esse momento para nos conectar com as pessoas amadas, tendo momentos agradáveis em conjunto. Apesar dessa atmosfera amorosa, ainda precisamos ter cuidado com a tendência de dramatização e vitimismo. Esses são outros traços cancerianos que podem nos levar a levar tudo para o lado pessoal - nem tudo que acontece ao nosso redor foi feito com a intenção de nos atingir negativamente.Neste momento, os nativos de Capricórnio tendem a se sentir magoados por tudo que é dito em momentos estressantes, ainda que ajam como se não fossem afetados. Reflita sobre a possibilidade de que, na maioria das vezes, é você mesmo que inicia esses conflitos, tentando controlar o comportamento das outras pessoas.