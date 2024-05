Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 11 de maio

A Lua amanhece no signo de Câncer. O dia pede reconciliação com o passado, pois é só assim que se muda o futuro. Lua e Marte vão bater um papo nada amigável. E com esse aspecto desafiador, muito cuidado para não reagir às situações de forma bélica ou ficar no lugar da vítima. Não provoque e não permita que o outro te provoque. O caldeirão das emoções vai ferver.

Signo de Capricórnio hoje

Você não descansa, não encontra a calma, mas tudo isso é fuga da dor. Não finja que está tudo bem. Uma situação na sua vida precisa ser deixada para trás. E lembre-se que a cura só acontece quando você sente a dor, chora e enfrenta o sofrimento.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.