Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 11 de maio

Signo de Capricórnio hoje

Hoje a Lua, astro que influencia nossas emoções, está em Virgem (signo marcado pela racionalidade) e forma uma oposição com Netuno (planeta relacionado ao inconsciente e à espiritualidade) em Peixes. Por isso, neste momento nós nos sentimos divididos entre o mental e o emocional e podemos pensar que é impossível conciliar ambas. A sociedade contemporânea exige um ritmo de trabalho constante e, assim, a nossa mente acaba adotando um estado 'automático' para dar conta de tudo. Dessa forma, acabamos nos distanciando da nossa essência e podemos perder a noção do propósito inicial pelo qual estamos nos submetendo a horas estressantes de trabalho em primeiro lugar - e isso se torna mais claro devido ao início de Mercúrio retrógrado. Por isso, é importante refletir sobre como é possível alinhar cada vez mais aquilo que você considera sua missão de vida com o seu trabalho - mas sem fazer grandes transformações durante a retrogradação de Mercúrio.A retrogradação de Mercúrio, somada aos efeitos da entrada de Júpiter em Áries, faz com que seu humor fique instável. Por isso, tenha cuidado com possíveis desentendimentos e conversas que podem acabar tomando um rumo diferente do esperado. Apesar de a honestidade ser um pilar dos relacionamentos, falar tudo o que vem em mente é algo destrutivo.