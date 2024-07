Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 11 de julho

O dia está super movimentado e produtivo. A Lua segue no signo de Virgem. Tente organizar sua casa, suas finanças e sua vida. A quinta-feira pede atitude e ação. Você pode inovar e buscar novas soluções para resolver velhos problemas. Mas vá com calma, tente não entrar no piloto automático. Faça uma pausa, respire e olhe para o céu. Evite ficar o dia inteiro focado nos problemas, pois você só vai enxergar as soluções quando relaxar um pouco. Vênus chega no signo de Leão e fica até o início de agosto. Celebre e planeje momentos de lazer com quem você gosta.

Signo de Capricórnio hoje

Busque o que você deseja, capricorniano(a). Aproveite sua coragem, pois Vênus em Leão até início de agosto não vai querer passar vontade, especialmente quando se trata de sexo ou dinheiro. As transformações pessoais serão muito bem vindas.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.